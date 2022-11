Italien streitet weiter über Gesetz gegen illegale Rave-Partys

Am Wochenende feierten mehr als 3500 Menschen tagelang in einer leerstehenden Fabrikhalle

Die neue Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte am Montag das umstrittene Gesetz ins Parlament eingebracht. Es sieht höhere Haft- und Geldstrafen vor, wenn Gruppen mit mehr als 50 Beteiligten auf Grundstücke vordringen, um eine Versammlung zu veranstalten, die Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gefährdet (Hier lesen Sie mehr dazu). Justizminister Carlo Nordio versicherte, die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit seien nicht gefährdet.Techno-Raves mit Tausenden Partygästen machen in Italien immer wieder Schlagzeilen. Am Wochenende feierten mehr als 3500 Menschen tagelang in einer leerstehenden Fabrikhalle im norditalienischen Modena.Innenminister Matteo Piantedosi beorderte einige Hundert Polizisten dorthin, die den Rave friedlich beendeten. Er warf dem Veranstaltern vor, ein „Blutbad“ riskiert zu haben. Nach Medienberichten gibt es innerhalb der rechten Koalition bereits Überlegungen, das Gesetz zu ändern.