Italien stuft Serbien, Montenegro und den Kosovo als Risikoländer ein

„Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen Ländern aufgehalten hat, darf in Italien nicht ein bzw. durchreisen“, gab Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstag im Internet bekannt. Eine entsprechende Verordnung habe er kürzlich unterschrieben.„Weltweit gesehen ist die Epidemie in der schlimmsten Phase. Deshalb müssen wir größte Vorsicht walten lassen, um die Fortschritte, die wir bisher in unserem Land gemacht haben, nicht zu gefährden“, schrieb der Minister.

ansa/stol