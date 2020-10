Italien verabschiedet neue Hilfsmaßnahmen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Saisonarbeiter im Tourismus, sowie in Bereichen wie Freizeitindustrie und Kultur werden eine Einmalzahlung von 1000 Euro erhalten. Für Familien mit niedrigem Einkommen wird für 2 Monate ein „Notstandseinkommen“ ausgeschüttet. Die Zahlung der Immobiliensteuer IMU wird ausgesetzt. Tourismusunternehmen können weiterhin auf Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter zurückgreifen. Taxifahrer werden eine Entschädigung erhalten.Conte kündigte auch Hilfen für die Landwirtschaft an. Die Regierung bestätigte ein Kündigungsverbot für Unternehmen bis zum 31. Jänner 2021. Premier Giuseppe Conte zeigte Verständnis für den Frust der Lokalinhaber, die um 18 Uhr schließen müssen und mit schweren Umsatzrückgängen konfrontiert sind. Die Maßnahmen seien jedoch notwendig, um die Zahl der Infektionen einzugrenzen. 21.994 neue Infektionsfälle wurden am Dienstag italienweit gemeldet. 221 Personen starben an oder mit Covid-19, so viele wie seit dem 5. Mai nicht mehr. 174.000 Abstriche wurden genommen.Premier Conte hatte am Sonntag weitere restriktive Maßnahmen vorgestellt, die am Montag in Kraft getreten sind. Seit Montag müssen Bars und Restaurants ab 18 Uhr schließen. Maximal 4 Personen dürfen an einem Tisch in Lokalen sitzen. Take-Away Dienste sind weiterhin vorgesehen. Kinos, Theater, Spielhallen, Clubs, öffentliche Sportstätten und Schwimmbäder werden ganz dichtgemacht. Zahllose Menschen gingen am Montagabend in verschiedenen Städten auf die Straße, um dagegen zu protestieren. In Mailand und Turin kam es zu Ausschreitungen.

apa