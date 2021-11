Italien verabschiedete Gesetz für stärkere Liberalisierung

Das Gesetz enthält neue Vorschriften für Telekommunikationsunternehmen zur Installation von Hochgeschwindigkeits-Glasfaserinfrastrukturen. Um den Ausbau ultraschneller Netze zu beschleunigen, müssen sich die Betreiber die Installationskosten teilen, wenn sie in demselben Gebiet arbeiten, und ihre Genehmigungsanträge bei den Behörden koordinieren, um bürokratische Verzögerungen zu vermeiden.Das Gesetz soll die Verbreitung von Säulen für die Aufladung von Elektroautos fördern. Damit soll das im Wiederaufbauprogramm festgelegte Ziel der Errichtung von mindestens 7500 Ladestationen an Autobahnen und 13.750 in Stadtzentren erreicht werden. Für die Zuteilung von Flächen an Betreiber für die Installation von Ladestationen sind transparente Kriterien vorgesehen, wobei diejenigen belohnt werden, die für die Endnutzer günstigere Preise für Ladedienste anbieten.Fördern will die Regierung auch die Errichtung von Anlagen zur Müllentsorgung. Weitere Themen, mit denen sich das Gesetzesprojekt befasst, sind die Verkürzung der Markteinführungszeiten für Generika und transparente Auswahlverfahren für die Ernennung von Krankenhauschefs.Italien erhält den größten Teil des 750 Milliarden Euro schweren „Next Generation EU“-Fonds. 144,2 Milliarden Euro sollen neuen Projekten dienen, die Italiens Wirtschaft nach der Coronakrise wieder beleben sollen. Weitere 65,7 Milliarden Euro sollen für bereits beschlossene Projekte verwendet werden, die dank der EU-Gelder aus verschiedenen EU-Wiederaufbauprogrammen neue Impulse erhalten und schneller umgesetzt werden sollen. Die Schwerpunkte des „Recovery Plans“ betreffen Digitalisierung, Umwelt, Gesundheit, Infrastruktur, Bildung und soziale Inklusion.

apa/stol