Italien verbietet Einreise aus 13 Ländern

Italien hat nach den steigenden Infektionszahlen beschlossen, dass Personen aus 13 Nicht-EU-Ländern nicht mehr einreisen dürfen.Personen, die sich in den letzten 2 Wochen in Armenien, Bahrain, Bangladesch, Brasilien, Bosnien-Herzegowina, Chile, Kuwait, Nordmazedonien, Moldawien, Oman, Panama, Peru und in der Dominikanischen Republik aufgehalten haben, dürfen nicht nach Italien reisen, kündigte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza an.Ziel sei, in Italien einen angemessenen Gesundheitsschutz zu sichern.Am Dienstag hatte die italienische Regierung bereits die Landung von Flügen aus Bangladesch in Italien verboten, nachdem mehrere Coronafälle unter der bengalischen Gemeinschaft in Rom gemeldet wurden. ( STOL hat berichtet Insgesamt 34.926 Menschen sind in Italien seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.

apa/stol