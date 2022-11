Italien verbietet Technologien zur Gesichtserkennung

Es sei eine „Notwendigkeit, die Zulassungsvoraussetzungen, Bedingungen und Garantien für die Gesichtserkennung unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu regeln“, so die Agentur in einer Erklärung.Nach europäischem und italienischem Recht sei die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Videogeräten im Allgemeinen aus Gründen des öffentlichen Interesses und im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Behörden zulässig, so die Agentur weiter.Gemeinden, die diese Geräte einsetzen wollten, müssten jedoch mit Vertretern der Zentralregierung einen „städtischen Sicherheitspakt“ schließen, fügte sie hinzu.Die Agentur reagierte damit auf Maßnahmen in der süditalienischen Stadt Lecce, wo die Behörden ankündigten, eine auf Gesichtserkennung basierende Technologie einzusetzen.Die Stadtverwaltung wurde aufgefordert, eine Beschreibung der eingesetzten Systeme, ihres Zwecks und ihrer Rechtsgrundlage sowie eine Liste der Datenbanken vorzulegen, auf die die Überwachungsgeräte zugreifen, so die Datenschutzbehörde.Der Datenschutzbeauftragte nahm auch die toskanische Stadt Arezzo ins Visier, wo die örtliche Polizei mit Infrarot-Superbrillen ausgestattet werden soll, die Autokennzeichen erkennen können.