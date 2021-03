Italien verlängert Corona-Reisesperren bis nach Ostern

Die italienische Regierung hat ein neues Maßnahmenpaket mit Anti-Covid-Verordnungen verabschiedet, das am Samstag in Kraft tritt und bis zum 6. April gilt.Angesichts der steigenden Zahl von Infektionen und der verbreiteten englischen Mutation in Italien hält die Regierung an dem seit Oktober geltenden Ampelsystem mit auf regionaler Ebene gestaffelten Maßnahmen fest.Die Regierung um Premier Mario Draghi will ein Expertentisch zur Prüfung der Parameter einrichten, nach denen sich das Ampelsystem orientiert. Ab 27. März sollen Kinos, Theater und Konzerthäuser wieder öffnen. Dies sei ein Zeichen des Neustarts, sagte Regionen-Ministerin Maria Stella Gelmini bei einer Pressekonferenz in Rom.Schulen sollen in den roten Regionen geschlossen bleiben, Schüler sind auf Ferndidaktik angewiesen, die ausgebaut werden soll.Familien, die Babysitter benötigen, sollen finanzielle Unterstützung erhalten, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Eltern sollen mehr Karenztage für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. 200 Mio. Euro sollen als Stützungsmaßnahmen für Familien mit schulpflichtigen Kindern locker gemacht werden.Gesundheitsminister Roberto Speranza appellierte an die Italiener, sich an die Maßnahmen zu halten. „Wir befinden uns noch in einer Phase der Epidemie, die nicht unterschätzt werden darf“, sagte der Minister. Das Verhalten der Menschen sei von wesentlicher Bedeutung, um die Epidemie in Schranken zu halten.Die britische Variante sei in 54 Prozent der positiv getesteten Fällen festgestellt worden. Diese Variante verbreite sich schnell unter der jüngeren Bevölkerung, berichtete der Gesundheitsminister. Am Dienstag wurde in der Lombardei auch eine nigerianische Variante getestet.

apa/dpa/stol