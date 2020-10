Italien verlängert Notstand bis 31. Jänner 2021

Der Corona-Notstand wird in Italien bis 31. Jänner 2021 verlängert. Nachdem der Senat bereits am Dienstagabend seine Zustimmung zur Verlängerung gegeben hatte, stimmte am Mittwoch auch die Kammer mit großer Mehrheit zu. Diese Maßnahme gibt der Regierung besondere Vollmacht im Kampf gegen die Pandemie.