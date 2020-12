Italien verschärft Beschränkungen für die Weihnachtszeit

Damit werden die Bürger nicht mit Angehörigen feiern können, die in anderen Regionen leben. Sie werden während der Weihnachtsfeiertage auch nicht zu ihren Ferienwohnungen fahren dürfen.Bis 7. Jänner soll mit Ausnahme der Volksschulen Fernunterricht angeboten werden. Danach sollen dann alle Schüler in die Klassen zurückkehren, beschloss die Regierung. In ganz Italien bleibt die seit Anfang November geltende Ausgangssperre von 21. Dezember bis 6. Jänner in Kraft. Skigebiete müssen geschlossen bleiben.Angesichts der sinkenden Infektionszahl wird Gesundheitsminister Roberto Speranza eine neue Verordnung unterzeichnen, wonach ab Sonntag alle Regionen „gelb“ eingestuft werden. Das ist das geringste Risiko. Damit können überall die Geschäfte wieder öffnen. Lokale werden ab nächster Woche bis 18 Uhr offen halten dürfen.Die Regierung hält an der Einteilung Italiens in 3 Risikozonen fest. Dieses Anfang November eingeführt „Ampelsystem“ habe Erfolge gebracht, meinte Gesundheitsminister Speranza. Die Verordnung muss noch den Präsidenten der Regionen vorgelegt werden. Sie soll dann von Premier Giuseppe Conte unterzeichnet und am Freitag in Kraft treten.

apa