Italien verschärft Maßnahmen – Dekret kurz vor Abschluss

„Die Masken sind ein wesentliches Instrument, um der Verbreitung von Covid-19 entgegenzuwirken“, sagte der Minister vor der Abgeordnetenkammer in Rom. Das Kabinett wolle den Erlass voraussichtlich am heutigen Mittwoch fertigstellen. Außerdem müssten Menschenansammlungen dringend vermieden werden.Rom werde die Kontrollen dabei verschärfen, kündigte er an. Wer sich nicht an die Maskenpflicht bzw. die Abstandsregeln halte, müsse mit einer Geldstrafe von 400 bis 1000 Euro rechnen. Bei den Kontrollen soll auch das Heer zum Einsatz kommen.Italien will Einreisenden aus Großbritannien, den Niederlanden, Belgien und der Tschechischen Republik Abstriche nehmen, geht aus Plänen der Regierung hervor. Derzeit werden bereits Einreisende aus Kroatien, Griechenland, Malta, Spanien, aus Paris und aus 7 französischen Regionen getestet.Der Senat hat am Dienstagabend mit 138 Stimmen und 2 Gegenstimmen einen Antrag der Regierungskräfte auf Verlängerung des Ausnahmezustands infolge der Coronavirus-Epidemie bis zum 31. Jänner 2021 angenommen. 12 Senatoren enthielten sich der Stimme.Diese Maßnahme gibt der Regierung besondere Vollmacht im Kampf gegen die Epidemie. Nachdem in der Kammer eine Mindestzahl an Abgeordneten im Plenarsaal fehlte, musste die Abstimmung zur Verlängerung des Ausnahmezustands auf den heutigen Mittwoch verschoben werden. Auch eine für Dienstag geplante Ministerratssitzung, bei der zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden sollen, musste daraufhin vertagt werden.Der Gesundheitsminister betonte, dass die Zahl der Infektionsfälle zunehme. Die Lage sei zwar unter Kontrolle, die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern sei jedoch in den letzten 2 Monaten kontinuierlich gestiegen.Premier Conte warnte am Dienstag, dass der Kampf gegen die Epidemie nicht gewonnen sei. „Wir müssen uns weiter gegen die Ausbreitung der Infektion hart einsetzen“, sagte Conte.

