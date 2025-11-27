<BR \/>Angesichts der verschärften Bedrohungslage soll auch in Frankreich ein neuer Freiwilligen-Wehrdienst eingeführt werden. Das Programm soll im kommenden Sommer starten, wie Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag ankündigte. Es richtet sich an 18- und 19-Jährige. Sie sollen gegen Sold für zehn Monate dienen und nur auf französischem Territorium eingesetzt werden.<BR \/><BR \/>Auch in Italien wolle man „die Verteidigung in den kommenden Jahren gewährleisten“, sagte Minister Crosetto gegenüber der RAI am Donnerstag. „Ich beabsichtige, zunächst im Ministerrat und dann im Parlament einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf zur Diskussion zu stellen“, so Crosetto. <BR \/><BR \/>Dabei soll es im Gesetzesentwurf nicht nur um die Anzahl der Soldaten, sondern um Organisation und Regeln in diesem Bereich, sagte er abschließend. <BR \/><BR \/><BR \/>In Deutschland, Dänemark und mehreren anderen europäischen Ländern laufen ähnliche Projekte. Die Europäer sehen sich wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Zugzwang, ihre Armeen besser aufzustellen. Zudem versuchen sie angesichts der veränderten Prioritäten der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, militärisch unabhängiger von ihrem wichtigsten Bündnispartner zu werden.