Italien-Wahl: Israel erwartet sich gute Beziehungen zur Regierung

„Israel beglückwünscht das italienische Volk zum Abschluss der Wahlen und erwartet die Fortsetzung der Zusammenarbeit und Freundschaft mit der Regierung und dem italienischen Volk“, so Emmanuel Nahshon, Sprecher des israelischen Außenministeriums in seinem ersten Kommentar zur Abstimmung in Italien.„Italien ist ein wichtiges Land für Israel“, so Nahshon. Kooperation in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Wasser, Innovation und Cyberspace sowie gemeinsamer Kampf gegen den Antisemitismus und die Bewahrung der Erinnerung an die Shoah seien wichtige Elemente bei der Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Italien und Israel, fügte Nahshon hinzu. Melonis Partei ging mit 26 Prozent der Stimmen als stärkste Einzelpartei aus den Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag hervor. Die Fratelli d'Italia befinden sich in einem Bündnis mit der Lega und der Forza Italia, die jedoch nur 9 bzw. 8 Prozent der Stimmen erhielten.