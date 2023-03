Italien will Anstiftung zu Magersucht unter Strafe stellen

Personen, die auf Webseiten Schlankheitswahn verherrlichen, sollen mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden. Vorgesehen sind auch Geldstrafen bis zu 60.000 Euro, berichteten italienische Medien.Immer mehr Mädchen leiden nach Angaben von Experten an Essstörungen. Der Entwurf konzentriert sich auf Vorbeugungskampagnen in den Schulen mithilfe von Psychologen und Ernährungsexperten. Die Initiatoren wollen klar machen, dass es sich bei Essstörungen um eine psychiatrische Pathologie handelt, die auch als soziale Krankheit anerkannt werden muss.Experten warnen vor Webseiten, die den Schlankheitswahn propagieren und jungen Frauen Ratschläge erteilen, wie man am besten hungert. Mehr als 5 Prozent der italienischen Bevölkerung, das heißt rund 5 Millionen Menschen sind von Essstörungen betroffen.