<BR \/>„In diesem Sinne legen wir im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina den Vereinten Nationen einen Vorschlag für einen Olympischen Waffenstillstand vor, der für alle Kriege gelten soll.“<BR \/><h3>\r\nResolutionsentwurf für alle Konflikte weltweit <\/h3>\r\n„Rom und Italien wollen immer mehr zu einem Drehkreuz und Motor für Frieden und Sicherheit werden.“ Deshalb habe das Land bei den Vereinten Nationen einen Resolutionsentwurf eingereicht, um einen Olympischen Waffenstillstand für alle Konflikte weltweit, vom Nahen Osten bis zur Ukraine, zu fordern, so Tajani bei einer Konferenz Italien-Lateinamerika und Karibik, die derzeit in Rom stattfindet.<BR \/><BR \/>„Ich vertraue darauf, dass sich die lateinamerikanischen Länder dieser wichtigen Friedensinitiative anschließen werden“, erklärte der Außenminister weiter. Er zitierte dabei Papst Leo XIV. mit den Worten, dass „wir die Hoffnung auf Frieden niemals aufgeben dürfen“.