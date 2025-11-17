Geprüft werden sollen Auswirkungen auf Energieverbrauch, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Schätzungen zufolge könnte eine permanente Sommerzeit jährlich rund 720 Millionen Kilowattstunden Strom und bis zu 180 Millionen Euro sparen. Fachleute verweisen zudem auf weniger CO₂-Ausstoß und gesundheitliche Vorteile.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="360617" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<h3>\r\nItalien führte die Sommerzeit bereits 1966 ein<\/h3>Italien führte die Sommerzeit bereits 1966 ein. Die meisten anderen europäischen Länder zogen, in erster Linie aufgrund der Ölkrise von 1973, in den 1970er Jahren sowie Anfang der 1980er nach.<BR \/><BR \/>Eingeführt wurde die Sommerzeit damals mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden.<BR \/><BR \/>In der gesamten EU wird seitdem am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht – und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück.<h3>\r\nAbschaffung eigentlich schon beschlossen<\/h3>Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit eigentlich für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt – doch umgesetzt wurde dies noch nicht.