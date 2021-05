Italien will Einreisen ohne Quarantäne erlauben

Bisher benötigen Italien-Besucher aus der EU in der Regel einen negativen Test vor der Reise, sie müssen im Land 5 Tage in Quarantäne und dann einen zweiten Corona-Test machen.Di Maio kündigte an, dass im Juni auch die Regeln für Besucher aus den USA gelockert werden sollten. „Der Tourismus ist ein wichtiger Baustein für den Neustart Italiens“, schrieb der Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung. Die genauen Vorschriften und Daten für die Neuregelungen sind noch nicht gesetzlich fixiert.In Italien waren die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen gesunken. Am Samstag waren über 27 Prozent der Bevölkerung mindestens ein Mal gegen Corona geimpft. Gesundheitsminister Roberto Speranza unterschrieb zudem einen Erlass, wonach es ab Montag (10. Mai) keine Roten Zonen mit besonders strengen Corona-Sperren in Italien mehr gibt.

ansa/apa/stol