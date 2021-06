Italien will Entlassungsverbot bis Oktober verlängern

Ministerpräsident Mario Draghi werde in der kommenden Woche unter anderem für die Textil-Industrie die Frist von Ende Juni bis Oktober erweitern, war am Donnerstag von mehreren Regierungsvertretern und aus politischen Kreisen zu erfahren.Derweil wurden am Donnerstagabend 927 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. Hier gibt es die Corona-Zahlen aus Italien im Überblick. Die aktuellen Zahlen aus Südtirol gibt es hier

apa/stol