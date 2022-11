Italien will Ernährungssouveränität forcieren

Qualitäts- statt Laborprodukte

Absage an alkoholfreien Wein

„Wir wollen die Qualität unserer Lebensmittel gegen die Aggression der Globalisierung verteidigen“, sagte der Minister laut Medienangaben. So sprach er sich gegen „Laborfleisch“ und gegen Insekten als Lebensmittel aus. Zugleich wolle er Italiens Ernährungssouveränität forcieren.„Wir wollen, dass Europa sein Produktionssystem und seine Versorgungswege überdenkt und einer natürlichen Welt ihre Würde zurück verleiht“, sagte Lollobrigida, der wie Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni aus den Reihen der rechtspopulistischen Partei Fratelli d Italia stammt.„Was bei uns auf den Tisch kommt, muss ein Qualitätsprodukt sein, was leider nicht in allen Ländern, auch nicht auf europäischer Ebene, der Fall ist. Weltweit wird eine Produktion forciert, die alle Menschen ernähren soll, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, was sie essen. Wir müssen uns dem Versuch widersetzen, unsere Lebensmittel in Laborprodukte umzuwandeln, Fleisch und andere Dinge in Labors statt auf Bauernhöfen zu erzeugen“, erklärte der Minister.„Wir haben eine schwierige Aufgabe vor uns: Man will traditionell hergestellte Lebensmittel durch Laborprodukte ersetzen. Es wird viel über Laborfleisch geredet, schließlich wird es schneller hergestellt, und manche sagen, dass man auf diese Weise keine Tiere tötet, aber ich garantiere, dass, solange ich Minister bin, synthetische Steaks, die im Labor hergestellt wurden, nicht auf den Tellern unserer Kinder landen werden. Ich halte das für eine unnatürliche Form der Produktion“, sagte der Minister. Laborfleisch ist das Ergebnis von Gewebezüchtung mit dem Ziel, im industriellen Maßstab Fleisch zum menschlichen Verzehr synthetisch herzustellen. Damit würden Tiere nicht geschlachtet werden.Lollobrigida sprach sich auch gegen alkoholfreien Wein aus. „Ich glaube, dass Wein Alkohol enthalten muss, und jeder kann frei entscheiden, ihn zu trinken oder nicht . Alkoholfreier Wein ist kein Wein, sondern etwas anderes“, sagte Lollobrigida. Sein Landwirtschaftsministerium wird sich künftig auch mit „Ernährungssouveränität“ befassen.Die EU-Kommission hat vergangene Woche die Europäische Wanderheuschrecke als Lebensmittel zugelassen. Die Heuschrecke werde in Pulverform, getrocknet oder gefroren als Nahrungsmittel angeboten und könne als Snack oder weitere Zutat in Lebensmitteln hinzugefügt werden, teilte die Kommission am Freitag mit. Einem Bericht der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zufolge, stelle das Insekt „kein Risiko für die menschliche Gesundheit“ dar. Das Insekt soll in den Zutaten aufgelistet werden.