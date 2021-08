Italien will G20-Sondergipfel zur Lage in Afghanistan einberufen

„Wir sind bereit, konkrete Vorschläge der italienischen Seite zu prüfen“, sagte Lawrow der russischen Staatsagentur Tass zufolge. Italien habe zugesichert, bald ein entsprechendes Konzeptionspapier vorzulegen.Zuvor hatte sich Lawrow auch mit Italiens Ministerpräsident Mario Draghi über die Lage in Afghanistan nach dem Abzug westlicher Truppen ausgetauscht. Bei einem Anschlag am Flughafen Kabul waren am Donnerstag Dutzende Menschen verletzt und getötet worden.Italien hat seine Evakuierungsmission in dem Land am Freitag beendet. Nun gehe es darum, einen Plan zu entwickeln, wie man die afghanische Bevölkerung auch in Zukunft unterstützen könne, sagte Di Maio. Nach Angaben des italienischen Verteidigungsministeriums hat das Land im Lauf der Mission knapp 4900 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht.

dpa/stol