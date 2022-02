Italien will im Sommer 3G-Pflicht im Tourismus abschaffen

„Die Pandemie ist in der Endphase, die Situation ist wieder unter Kontrolle. Die Kurve der Ansteckungen geht schnell nach unten und wir werden bald in der Lage sein, die Beschränkungen, die den Neustart des Tourismus behindern, aufzuheben“, erklärte der Minister in einem Interview mit der Tageszeitung „Il Messagero“.Die Regierung in Rom plane neue Beihilfe für Tourismusunternehmen, die unter der Pandemie stark gelitten haben. Vorgesehen sind Maßnahmen für Hotels sowie eine sechsmonatige Steuerentlastung für Reisebüros und Reiseveranstalter, erklärte der Minister.Ab Freitag fällt in ganz Italien die Maskenpflicht im Freien. Man müsse nach wie vor eine Maske bei sich haben und sie bei Menschenansammlungen verwenden, heißt es in einer Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza.

apa