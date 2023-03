Italien will in Brüssel für Biokraftstoffe kämpfen

Deutschland setzt sich für synthetische Kraftstoffe ein

„Auch dank des entscheidenden Beitrags Italiens hat die Europäische Kommission den Stopp für Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 revidiert. Brüssel hat angekündigt, sich für E-Kraftstoffe zu öffnen: Wir halten es für sinnvoll, auch Biokraftstoffe einzubeziehen. Unser Ziel ist es, die Umwelt zu schützen und Tausende von Arbeitsplätzen und Unternehmen in Italien und in Europa zu retten, anstatt uns China auszuliefern. Das Spiel ist noch nicht zu Ende“, sagte Salvini.Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Verkauf neuer Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten, aber Italien und Deutschland gehören zu den EU-Ländern, die die Reform blockieren. Italien argumentierte, dass die EU nicht den vollständigen Umstieg auf Elektroautos vorschreiben, sondern auch den Verkauf von Fahrzeugen mit Biokraftstoffen erlauben sollte. Unter Biokraftstoffe versteht man Treibstoffe, die aus Pflanzen erzeugt werden.Parallel dazu setzt sich Deutschland in Brüssel für Autos ein, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni sagte am Freitag, die Ziele Roms und Berlins würden sich nicht gegenseitig ausschließen. „Es gab eine Annäherung zwischen uns und Deutschland, denn wir beide meinen, dass Elektroautos nicht die einzige Option sind“, sagte die Premierministerin.Grund für die Pläne, neue Autos mit Benzin- und Dieselmotoren in der EU ab 2035 zu verbannen, ist die Klimakrise. Motoren, die für den Vortrieb Treibstoff verbrennen müssen, können nicht betrieben werden, ohne klimaschädliches CO2 auszustoßen.