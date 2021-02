Italien will interne Reisefreiheit bis 5. März beschränken

Die Betreiber von Berghütten und Restaurants außerhalb Südtirols riefen die Behörden auf, bis 22 Uhr offenhalten zu dürfen. Derzeit dürfen sie lediglich bis 18 Uhr Gäste empfangen. Der Präsident von Italiens Gesundheitskomitee CTS, Agostino Miozzo, meinte, dass mit der Wiederöffnung der Lokale abends das Heer eingesetzt werden müsste, um Ansammlungen in den Stadtkernen zu vermeiden.Der Präsident der Region Kampanien, Vincenzo De Luca, warnte vor einem „gefährlichen“ Wochenende, an dem Fasching und der Valentinstag am Sonntag zusammenfallen, was viele Menschen außer Haus locken könnte. Er rief die Behörden zu schärferen Kontrollen gegen Menschenansammlungen auf, um eine Zunahme der Infektionszahlen zu vermeiden.Die Gesundheitsbehörden beobachten mit Sorge die ab Montag zugelassene Öffnung der Skipisten in Italien. Sie werden in der Lombardei, Venetien und Piemont ab Montag wieder zugänglich sein, allerdings wird die Zahl der täglich zugelassenen Skifahrer auf 30 Prozent der stündlichen Lift-Kapazitäten beschränkt.Im Trentino beginnt die Skisaison am Mittwoch. Das Aostatal startet am kommenden Donnerstag in die neue Saison. Auch hier sind Einschränkungen bei der Zahl der täglich zugelassenen Skifahrer vorgesehen. Skifahrer werden aufgerufen, online die Skilift-Karten zusammen mit Tickets für den Parkplatz zu kaufen, um Ansammlungen an den Schaltern zu vermeiden. Es ist das erste Mal, dass in dieser Saison in Italien Skifahren erlaubt wird.

apa/stol