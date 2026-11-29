Zu den Kriterien für die Ansiedlung von Rechenzentren zählen die Übereinstimmung mit den Gemeinden, in denen die Rechenzentren entstehen sollen, die vorrangige Nutzung stillgelegter Industrieflächen und bestehender Gewerbegebiete sowie die Berücksichtigung von Umwelt- und Landschaftsschutzauflagen. Darüber hinaus sollen die Standortrisiken, etwa durch Erdbeben, Überschwemmungen und Klimafolgen, bewertet werden. Auch die Verfügbarkeit von Wasser und Strom spielt eine zentrale Rolle. Vorgesehen ist eine frühzeitige Abstimmung mit den Stromnetzbetreibern, um Engpässe und eine künstliche Blockierung von Netzkapazitäten zu vermeiden.<h3>\r\nDemonstrationen in Mailand gegen den Bau von Rechenzentren<\/h3>Weitere Kriterien betreffen die Möglichkeit zur Eigenerzeugung erneuerbarer Energie, langfristige Stromlieferverträge und Speicherlösungen sowie den Zugang zu leistungsfähigen Telekommunikationsnetzen. Berücksichtigt werden sollen außerdem die Nähe zu Industriegebieten, öffentlichen Energieverbrauchern und Fernwärmenetzen sowie die kumulativen Auswirkungen benachbarter Rechenzentren. Die Regierung strebt zudem eine stärkere geografische Verteilung der Standorte mit einer Verlagerung von Investitionen in Mittel- und Süditalien an.<BR \/><BR \/>Ergänzend sehen die Leitlinien sechs Transparenzpflichten für Betreiber vor. Sie sollen Prognosen und tatsächliche Werte zum Energie- und Wasserverbrauch veröffentlichen, Leistungskennzahlen vorlegen und jährlich über die Überwachung berichten. Zudem sind unabhängige Prüfungen durch Dritte sowie eine zeitnahe Meldung erheblicher Abweichungen einschließlich entsprechender Korrekturmaßnahmen vorgesehen.<BR \/><BR \/>Die Leitlinien sind allerdings nicht verbindlich. Welche praktische Wirkung sie entfalten, hängt daher maßgeblich von der Umsetzung durch die regionalen und kommunalen Verwaltungen ab. Einige Regionen, darunter die Lombardei, haben bereits eigene Initiativen auf den Weg gebracht. In den vergangenen Tagen war es in Mailand zu Protesten gegen den Bau von Rechenzentren gekommen.