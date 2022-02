Italien will Landsleute aus Russland zurückholen

Dies berichtete die Tageszeitung „Il Foglio“ am Montag. Italien bemüht sich außerdem um die Evakuierung von rund 100 Italienern, die sich in der italienischen Botschaft in Kiew aufhalten. 1900 Italiener leben in der gesamten Ukraine.„Es ist unvorstellbar, an die Wiederherstellung der Beziehungen zu Russland zu denken“, sagte der italienische Außenminister Luigi Di Maio in einem Interview mit der von RAI ausgestrahlten Sendung „Che tempo che fa“ am Sonntagabend. „Die Ukraine ist kein fernes Land, sie ist Europa. Wer glaubt, dass dieser Krieg uns nicht betrifft, der irrt sich. Wenn wir (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin nicht mit Diplomatie und mit Sanktionen stoppen, könnte das nächste Ziel ein anderes Land in Europa sein“, warnte Di Maio.Franco Locatelli, Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsrat, sprach sich für die Einrichtung „humanitärer Korridore“ für krebskranke Kinder aus der Ukraine aus, die in Italien behandelt werden könnten. „Diese schreckliche Tragödie, die uns in das finstere Zeitalter des letzten Jahrhunderts zurückversetzt hat, darf nicht noch durch die Tragödie dieser Kinder verschlimmert werden, denen die bestmögliche Betreuung durch die westlichen Länder garantiert werden muss“, so Locatelli.

apa