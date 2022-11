Italien will Lukoil-Raffinerie auf Sizilien verstaatlichen

Die Regierung unter Premierministerin Giorgia Meloni versucht den Betrieb der sizilianischen Raffinerie trotz des am 5. Dezember beginnenden Embargos gegen russisches Öl aufrechtzuerhalten und den Verlust von rund 1000 Jobs zu vermeiden. Weitere 9000 Arbeitsplätze sind den Angaben zufolge bei den Zulieferern gefährdet. Die Raffinerie verarbeitet ein Fünftel des italienischen Rohöls.Der italienische Industrieminister Adolfo Urso meinte, Italien könnte die EU um eine, wenn auch nur vorübergehende, Ausnahme vom Embargo bitten. Dies würde es er Regierung erlauben, Zeit zu gewinnen und die Raffinerie am Leben zu erhalten. Als erster Schritt wäre eine Vereinbarung mit den Banken zu treffen, um die Finanzierung der Anlage zu gewährleisten.Eine direkte staatliche Unterstützung für die Anlage sei ebenfalls eine Option, sagte Urso und verwies auf Deutschland, das im September die Kontrolle über eine Raffinerie im Besitz des russischen Ölkonzerns Rosneft übernommen hat.Litasco, die Schweizer Tochtergesellschaft von Lukoil, lehnte im vergangenen Monat ein vorläufiges Angebot des US-Fonds Crossbridge ab. Urso sagte, jeder potenzielle Käufer müsse sich an die Bedingungen halten, die zum Schutz der nationalen Interessen Italiens festgelegt worden seien.