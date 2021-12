Italien will Quarantäne für Geimpfte verkürzen

Derzeit befinden sich rund 2 Millionen Italiener in Quarantäne.Die Quarantäne für Nichtinfizierte beträgt derzeit 10 Tage. „Wir prüfen, welche Maßnahmen wir ergreifen können“, sagte der Sonderbeauftragte für die Impfkampagne Francesco Figliuolo.Die Regierung sollte die Quarantänevorschriften für Personen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, angesichts des Anstiegs der Omikron-Variante überarbeiten, aber jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für einen solchen Schritt, sagte Gesundheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri.„Eine Überarbeitung der Quarantänevorschriften ist notwendig, aber jetzt ist dies nicht der richtige Zeitpunkt“, erklärte Sileri gegenüber dem TV-Kanal Sky TG24. 2 Wochen seien notwendig, um diesen Beschluss zu fassen.Laut Sileri sei die Omikron-Variante wahrscheinlich für mehr als 60 Prozent der Corona-Fälle in Italien verantwortlich. Er sagte, dass in Italien in Kürze mit 100.000 Infektionen pro Tag zu rechnen sei. Er äußerte die Hoffnung, dass die Schulen wieder planmäßig am 10. Jänner öffnen werden. Vor diesem Datum könnten auch die Quarantänevorschriften für Kinder überarbeitet werden, so Sileri.Das unabhängige Gesundheitsinstitut GIMBE teilte mit, dass die Quarantäne für Kinder, die ihre dritte Impfung erhalten haben, reduziert werden sollte. Der bekannte italienische Virologe Fabrizio Pregliasco meinte am Montag , dass man die Quarantäneregeln abändern und anpassen müsse, sonst drohe Italien ein Lockdown.

apa/stol