Italien will Steuern auf Energieunternehmen erhöhen

„Ich denke, die Regierung wird in diese Richtung gehen“, sagte Giancarlo Giorgetti auf die Frage, ob Rom die Körperschaftssteuer (IRES) für Energieunternehmen anheben wird, wie es bereits 2008 der Fall war, als die Ölpreise in die Höhe schnellten.„Die zusätzlichen Gewinne müssen in irgendeiner Weise zur allgemeinen Besteuerung beitragen, damit Maßnahmen zugunsten der weniger Wohlhabenden ergriffen werden können“, sagte Giorgetti auf einer von der Lega-Partei einberufenen Pressekonferenz zu den Energiepreisen am Mittwochnachmittag. Giorgetti ist Mitglied der in Rom mitregierenden Lega.Matteo Salvini, der seine Unterstützung für die Wiedereinführung der Kernenergie bekräftigte, forderte Italiens größten Energieversorger Enel auf, mehr zu tun, um die Energiekosten zu senken. „Wir hoffen, dass Enel die soziale Verantwortung spürt und erkennt, dass sie verrückte Gewinnspannen machen. Enel sollte die Hand auf ihr Herz legen und einen Teil der Gewinne an Familien und Unternehmen zurückgeben“, sagte Salvini.Enel erklärte am Mittwoch, dass die Preise, die seine Kunden jetzt zahlen, auf den Energiekosten basieren, die vor mindestens 12 Monaten festgelegt wurden. „Das Unternehmen macht definitiv keine zusätzlichen Gewinne aus der aktuellen Energiekrise“, sagte ein Enel-Sprecher und fügte hinzu, dass der Anstieg der Gaspreise sich negativ auf Unternehmen wie Enel auswirke, die Gas zur Energieerzeugung kaufen.Premier Mario Draghi sagte am Montag, dass Unternehmen, die von den steigenden Preisen profitiert hätten, ihre Gewinne mit der Gesellschaft teilen sollten. Salvini forderte Draghi auf, ein zusätzliches Paket mit Stützungsmaßnahmen vorzubereiten, um die Energiekosten zu mildern und Unternehmen zu unterstützen, deren Geschäft durch einen Anstieg der Coronavirus-Infektionen beeinträchtigt wird.„Ich habe Draghi gebeten, eine außerordentliche Anstrengung zu unternehmen, um die Betriebe zu unterstützen und ihnen bei der Bewältigung der Energiekosten zu helfen“, sagte Salvini. Insgesamt hat die Regierung Draghi seit Juli bereits mehr als acht Milliarden Euro ausgegeben, um den Anstieg der Energierechnungen zu bremsen.

apa