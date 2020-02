Italien will Strafen für NGO-Schiffe reduzieren

Die italienische Regierung will die Sicherheitspakete ändern, die drakonische Strafen für Rettungsschiffe, die ohne Erlaubnis in Italien eintreffen, vorsehen. So sollen die Strafen für NGO-Schiffe, die ohne Genehmigung in Italiens Häfen eintreffen, nur mehr zwischen 10.000 und 50.000 Euro betragen. Im vergangenen Jahr war die Strafe auf eine Million Euro angehoben worden.