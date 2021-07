Italien will Wählern ab 18 Jahren Senatswahl erlauben

Von den Reformen sollen 4,12 Millionen Italiener im Alter unter 25 Jahren profitieren, die derzeit zwar die Abgeordneten, aber nicht die Senatoren wählen dürfen.Der Reformvorschlag wurde von der Fünf-Sterne-Bewegung eingereicht. Das unterschiedliche Alter für die Wahl von Abgeordnetenkammer und Senat hatte in den vergangenen Jahren öfters zu verschiedenen Wahlergebnissen geführt. Für den Entwurf, der Artikel 58 der Verfassung ändert, hatte sich bereits die Abgeordnetenkammer ausgesprochen.Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta begrüßte den Beschluss des Senats. Es sei absurd, dass man in Italien 25 Jahre alt sein müsse, um die Senatoren zu wählen. Zufrieden erklärte sich auch die rechte Regierungspartei Lega. „Auf diese Weise kehrt eine Generation, die zu lange ausgeschlossen, gedemütigt und ungehört war, in den politischen Mittelpunkt zurück“, so der Lega-Abgeordnete Alberto Stefani in einer Erklärung.Die neuen Regeln sollen bei der Wahl des neuen Parlaments angewendet werden, die voraussichtlich spätestens 2023 erfolgen soll. Die Italiener hatten im vergangenen Jahr per Referendum einer Reform zugestimmt, mit der die Zahl der Parlamentarier von 945 auf 600 reduziert wird. Im Abgeordnetenhaus soll die Zahl der Politiker von bisher 630 auf 400 sinken. Die Zahl der Mitglieder in der zweiten Kammer, im Senat, wird von 315 auf 200 schrumpfen.

apa