Italien will Waffenlieferungen an Ukraine bis 2023 verlängern

Die Regierung in Rom kann auf der Grundlage eines Dekrets, das Ende des Jahres ausläuft, Hilfsgüter in die Ukraine schicken, ohne jedes Mal die Genehmigung des Parlaments einzuholen. „Das Verteidigungsministerium wird in Kürze vorschlagen, diese Maßnahme zu erneuern und bis 2023 zu verlängern“, sagte Crosetto.Italien werde weiterhin Waffen liefern, und zwar „auf die Art und Weise, die wir mit unseren atlantischen Verbündeten und mit Kiew vereinbaren“, so Crosetto von der postfaschistischen Partei „Brüder Italiens“ (Fratelli d Italia – FdI) weiter.Crosetto erklärte, dass er vorschlagen werde, Ausgaben für „Verteidigungsinvestitionen“ aus den Berechnungen des EU-Defizits im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts der Union auszugliedern. „Einige Länder – ich werde nicht sagen, welche – sind tatsächlich sehr dafür“, sagte Crosetto und bezog sich dabei auf erste Kontakte, die er mit EU-Kollegen hatte. Der Minister sagte, er habe das Thema bei EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, einem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten, angesprochen und werde dies auch in einem Brief an die anderen EU-Verteidigungsminister tun.