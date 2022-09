Nicht beliebig lang heizen

Eine Rückkehr zum Fernunterricht in den Schulen im Rahmen eines großangelegten Energiesparplans wurde von der Regierung ausgeschlossen.Die Sparmaßnahmen sollen im Rahmen eines Hilfspakets zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Energiepreise und der Inflation auf Unternehmen und Familien nächste Woche vorgestellt werden. Erwartet wird, dass die Gemeinden im Zuge von Maßnahmen zur Reduzierung des Energiekonsums die öffentliche Beleuchtung einschränken.Gegen die steigenden Energiepreise setzt die Stadtverwaltung Mailand eine Arbeitsgruppe mit dem Energiekonzern A2A und der Polytechnischen Universität ein, um innerhalb einer Woche einen Sparplan zu erarbeiten, gab der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala bekannt. „Wir werden unsere eigenen Regeln aufstellen, die, wie ich annehme, Hand in Hand mit denen gehen, die auf nationaler Ebene eingeführt werden“, so Sala.Die italienische Industrie könnte gezwungen sein, etwa 20 Prozent ihres Betriebs einzustellen, sollte Russland Italien den Gashahn vollständig zudrehen. Ein Mangel von 4 Milliarden Kubikmeter Gas würde entstehen, wenn Russland die Gaslieferungen stoppt, warnte der Chef des Industrieverbands Confindustria, Carlo Bonomi.„Im schlimmsten Fall müssten wir eine Rationierungsstrategie mit einer politischen Entscheidung in Betracht ziehen, die eine große Verantwortung erfordert, denn das Abschalten der Industrie bedeutet die Gefährdung Tausender von Unternehmen und Arbeitsplätzen“, warnte Bonomi.