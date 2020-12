Italien wird an den Feiertagen zur Roten Zone

Alle Jahre wieder? Nein, heuer definitiv nicht! Jedenfalls nicht wie gewohnt, denn: Die Regierung in Rom hat am Freitagabend beschlossen, ganz Italien im Zeitraum zwischen 24. Dezember und 6. Jänner abwechselnd rot und orange einzustufen. Will heißen: Bewegungen zwischen den Gemeinden und damit Besuche von Verwandten sind nur in sehr begrenztem Ausmaß möglich.Während der Feier- und Vorfeiertag selbst gelten im Allgemeinen die Bestimmungen für die rote Zone, an den Werktagen wird auf orange zurückgestuft.Für das Verlassen von Wohnungen und die Bewegung zwischen den Orten gibt es Medienberichten zufolge allerdings eine gesonderte Regelung. Ein Verlassen der Kleingemeinden unter 5000 Einwohnern in einem Radius von 30 Kilometern soll erlaubt sein, Hauptorte dürfen jedoch nicht besucht werden.Außerdem soll über die Feiertage ein Besuch in einem einzigen fremden Haushalt ein Mal am Tag zwischen 5 und 22 Uhr möglich sein. Allerdings gilt dies nur innerhalb der eigenen Region und für lediglich 2 Personen. Kinder bis zu 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.Im Klartext: An den Feiertagen soll man einmal am Tag maximal 2 Personen empfangen dürfen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören und selbst auch höchstens eine fremde Privatunterkunft betreten.Vorstellen will Ministerpräsident Giuseppe Conte das Dekret im Verlauf des Abends in einer Pressekonferenz.

ansa/stol