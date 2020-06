Italien: Zuwachs von 86 Prozent bei Zahl der umverteilten Migranten

700 Asylsuchende seien seit September umverteilt worden. EU-Staaten hätten sich zur Aufnahme von 1700 Personen bereit erklärt. Seit Beginn der Coronavirus-Krise im Februar seien 5456 Migranten in Italien eingetroffen. 163 Migrantenlandungen wurden registriert. Bei den meisten Landungen trafen die Migranten selbstständig und ohne Hilfe von NGO-Schiffen in Italien ein. Die meisten in Italien eingetroffenen Migranten stammten aus Tunesien, Bangladesch, der Cote d Ivoire, Sudan, Algerien und Marokko.Alle Migranten seien einer 2-wöchigen Quarantäne unterzogen worden, so die Ministerin. Mehrere hunderte Menschen verbringen die Quarantäne an Bord des Fährenschiffes „Moby Zaza“ vor Sizilien. An Bord befinden sich derzeit 28 auf Covid-19 positiv getestete Personen. In Italiens Flüchtlingseinrichtungen halten sich derzeit 62.613 Personen auf, 26 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019, berichtete die Innenministerin.

apa