Italienische Behörden setzen Rettungsschiff in Hafen fest

Die Crew wird von den italienischen Behörden beschuldigt, ein libysches Patrouillenboot bei der Rettung eines Bootes mit Migranten behindert und die Anweisungen von Italiens Koordinationsstelle für Seenotrettung missachtet zu haben. Das NGO-Schiff „Humanity 1“ ist indes mit 126 geretteten Migranten in Richtung Süditalien unterwegs.Aus diesem Grund wurde eine 20 Tage lange Festsetzung des Schiffes verhängt. Die spanische NGO „Open Arms“ muss eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen, teilten die italienischen Behörden in der Nacht auf Sonntag mit. Die Maßnahme wurden nach Kontrollen der italienischen Küstenwache und der Polizei ergriffen.Nach der Rettung der 57 Migranten war der „Open Arms“ der Adria-Hafen Brindisi zugewiesen worden. Doch aufgrund der schwierigen Seebedingungen mit bis zu vier Meter hohen Wellen und starken Winden wurde das Schiff in den näher liegenden Hafen von Crotone umgeleitet. Der Schiffskapitän und die Besatzung des Schiffes wurden in Crotone sechs Stunden lang befragt.An Bord der „Open Arms“ befanden sich hauptsächlich Syrer und Pakistanis. Auch fünf Minderjährige waren an Bord des Schiffes. Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wurden die Migranten in das Aufnahmezentrum in Isola Capo Rizzuto gebracht.