Italienische Minderheit in Slowenien und Kroatien – „Das ist auch unser Land“

Die italienische Gemeinschaft ist klein: „Wir sind 3500 in Slowenien und 31.000 Kroatien“, sagt Maurizio Tremul, der Präsident der Union der Italiener in Slowenien und in Kroatien. Dass die Gemeinschaft nach dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens Anfang der 1990-er Jahre in 2 Staaten lebt, erleichtert die Aufgabe der Union nicht. + von Hatto Schmidt