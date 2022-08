Italienische Parteien arbeiten an Wahllisten

Fest steht, dass der ehemaligen Ministerpräsident Silvio Berlusconi in einem Mailänder Wahlkreis kandidieren wird. Er wird unter anderem gegen Ex-Premier Matteo Renzi, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei Italia Viva, antreten.Umfragen zufolge könnte das Mitte-Rechts-Bündnis am 25. September etwa 45 Prozent der Stimmen erhalten, was ihm eine klare Mehrheit in beiden Parlamentskammern sichern würde. Dem Bündnis gehören die rechte Lega, die rechtskonservative Forza Italia um Berlusconi und die rechtsextremen Fratelli d'Italia der römischen Politikerin Giorgia Meloni an.Weil im Zuge einer Parlamentsreform bei dieser Wahl lediglich 600 Sitze in 2 Parlamentskammern zu vergeben sind, 345 weniger als beim letzten Urnengang, ist der Konkurrenzkampf unter den Kandidaten schärfer geworden. Mehrere Schwergewichte wurden aus den Wahllisten ausgeschlossen, was für Unmut sorgte.Der sozialdemokratische Vorsitzende und ehemalige Ministerpräsident Enrico Letta geht als Spitzenkandidat für die Abgeordnetenkammer in der Lombardei und in Venetien ins Rennen. Der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli wird die Sozialdemokreten-Liste für den Senat in Mailand anführen. Die Sozialdemokraten schicken auch den während der Corona-Pandemie zum Starvirologen aufgerückten Experten Andrea Crisanti ins Rennen.Der scheidende Gesundheitsminister Roberto Speranza nimmt als Spitzenpolitiker der Linkspartei Liberi e Uguali (LeU) am Wahlkampf teil. Nicola Fratoianni, Vorsitzender von Sinistra italiana, bewirbt sich in der Toskana. Auch die Filmdiva Gina Lollobrigida zieht mit 95 Jahren in den Wahlkampf. Die Filmikone kandidiert in den Reihen der Anti-Establishment-Partei Italia sovrana e popolare für einen Sitz im Senat. Ihre Kandidatur reichte sie in der Stadt Latina südlich von Rom ein.Zu Kandidaten der Fünf Sterne-Bewegung zählen neben Ex-Premier Giuseppe Conte auch die ehemalige Turiner Bürgermeisterin Chiara Appendino sowie die Anti-Mafia-Staatsanwälte Federico Cafiero de Raho und Roberto Scarpinato und der ehemalige Umweltminister Sergio Costa.