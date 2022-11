Italienische Regierung beschließt Kapitalerhöhung für ITA Airways

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf maximal neun erhöht. Beschlossen wurde außerdem, dass im Falle des Rücktritts der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder der gesamte Verwaltungsrat sein Amt niederlegen muss.Der Verwaltungsratspräsident von ITA Airways, Alfredo Altavilla, und das Verwaltungsratsmitglied Frances Ouseley sind am Montagabend zurückgetreten. Davor hatten weitere 5 Verwaltungsratsmitglieder ihren Rücktritt eingereicht. Über den neuen Verwaltungsratspräsidenten entscheidet die Regierung kommende Woche, hieß es aus Rom.Altavilla wurde von einigen Aufsichtsratsmitgliedern beschuldigt, den Informationsaustausch mit dem von US-Finanzinvestor Certares geführten Konsortium behindert zu haben, das in exklusiven Verhandlungen mit dem Finanzministerium über den Kauf von 50 Prozent der ITA stand. Hinter Certares stehen als Partner Air France-KLM und die US-Airline Delta. Über ein Jahr nach der Gründung von ITA Airways als Nachfolgegesellschaft des Ex-Monopolisten Alitalia ist der Verkauf der Airline immer noch nicht unter Dach und Fach.Nach dem Rücktritt der Regierung unter Mario Draghi wurde am 25. September ein neues Parlament gewählt. Die neue Premierministerin Meloni hatte ein Aussetzen der Privatisierung gefordert und sich für den Erhalt einer Staatsairline ausgesprochen. Ob die Übernahme durch Certares unter der neuen Regierung abgeschlossen wird, bleibt unsicher.