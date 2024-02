Italienische Schulranglisten öffnen nun früher

Die derzeitigen Zugangsvoraussetzungen für Lehrpersonen werden beibehalten. Die Entscheidung sei „ein wichtiger Schritt, um die Kontinuität und Qualität des Unterrichts an unseren Schulen zu gewährleisten“, so der Landesrat für italienische Bildung und Kultur, Marco Galateo. Es sei wichtig, dass Lehrer, „die zuvor in den Ranglisten eingetragen waren und über die 24 vorgeschriebenen ECTS verfügen, weiterhin zur Qualität der Schule beitragen können.“

lpa