Italienischer Außenminister reist nach Kiew

Dabei werde der Politiker einerseits Kiew Unterstützung bei der Verteidigung der Souveränität und der territorialen Integrität zusagen, wie das Ministerium in Rom am Montag mitteilte. Italien halte sich fest an die Abmachungen innerhalb der Europäischen Union und der NATO.Andererseits will Di Maio die Überzeugung der italienischen Regierung zum Ausdruck bringen, dass sich für die Krise eine friedliche Lösung finden lässt. Italien bemüht sich, in dem gefährlichen Konflikt als Vermittler aufzutreten. Ministerpräsident Mario Draghi telefonierte erst jüngst mit Russlands Staatschef Wladimir Putin.

apa/dpa