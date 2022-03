Italienischer Botschafter rettet 14 Kinder und 6 Neugeborene

Italien hat seine Botschaft in der Ukraine wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in der Hauptstadt Kiew in die westliche Stadt Lemberg verlegt, wie das italienische Außenministerium am Dienstag mitteilte. Bei dem Umzug konnte der italienische Botschafter in der Ukraine, Pier Francesco Zazo, auch 20 Minderjährige, darunter 6 Neugeborene, in Sicherheit bringen.