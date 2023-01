Italienischer Innenminister kritisiert NGOs

Tunesien soll Migration stoppen

„Wir können nicht zulassen, dass private Schiffe, die unter der Flagge eines anderen Staates fahren, die italienische Regierung ersetzen. Unser Ziel ist es, das Migrationsphänomen in den Griff zu bekommen“, sagte Piantedosi im Interview mit dem Fernsehsender La7 am Dienstag.„Wir haben festgestellt, dass die Qualität der Boote, mit denen die Migranten abreisen, gesunken ist, was zu den Tragödien beiträgt, die sich dann auf See ereignen“, fügte der parteilose Minister hinzu. Piantedosi wies den Vorwurf der Hilfsorganisationen zurück, laut denen die Regierung ihren Rettungsschiffen Landehäfen in der nördlichen Adria zuteilen, um ihren Seeweg zu verlängern und sie vom zentralen Mittelmeerraum zu entfernen.Die Regierung weise den Schiffen Häfen auf dem Festland zu, um die Häfen Siziliens zu entlasten und eine bessere Umverteilung der Migranten in Italien zu ermöglichen, sagte der Minister. Die Schiffe „Ocean Viking“ und „Geo Barents“ sollen mit circa 100 Migranten an Bord spätestens am Mittwoch im Adria-Hafen Ancona eintreffen.Piantedosi hofft, dass die Migrationsfrage auf europäischer Ebene geregelt wird. „Europa ist etwas langsam in seinen Mechanismen, und das gestrige Treffen zwischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, war sicherlich wichtig, aber es war nicht entscheidend. Wir haben jedenfalls die Diskussion über die Einwanderung wieder in den Mittelpunkt der europäischen Agenda gerückt“, erklärte der Innenminister.Der italienische Außenminister und stellvertretende Premierminister Antonio Tajani erklärte indes, er habe Tunesien in einem Telefongespräch mit seinem tunesischen Amtskollegen Othman Jerandi aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um Migranten zu stoppen, die von seinen Küsten aus versuchen, nach Italien zu gelangen.„Ich habe die tunesische Regierung um ein starkes Engagement gebeten, die illegale Ausreise von Migranten zu bekämpfen und eine größere Anzahl von Rückführungen zu ermöglichen. Ich werde bald in Tunis sein: Die italienische Regierung arbeitet an der Lösung des Einwanderungsproblems“, erklärte Tajani per Twitter.