Italienisches Erotikmodel will Regionalpräsidentin werden

Nächstes Jahr stehen in Italiens bevölkerungsreichster und wirtschaftlich wichtigster Region Wahlen an. In der lombardischen Hauptstadt Mailand regiert derzeit Attilio Fontana von der Rechtspartei Lega, die auch in Rom an der Regierung beteiligt ist.Ciaco – die in beruflichen Dingen unter dem Namen Priscilla Salerno auftritt – kandidiert mit Unterstützung der linken Kleinpartei Nuovo Partito Socialista. Große Aussichten auf einen Erfolg hat sie nicht.Sie kündigte an, für Frauenrechte zu kämpfen zu wollen. Ciaco verwies auf die politische Karriere von Ilona Staller, die als „Ciccolina“ im Erotik-Geschäft bekannt wurde und zwischen 1987 und 1992 im italienischen Parlament saß.