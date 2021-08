Italiens Abgeordnetenkammer billigt Draghis Justizreform

Nachdem die Regierung in der Nacht auf Dienstag zwei Vertrauensabstimmungen bewältigt hat, stimmte die Abgeordnetenkammer mehrheitlich für das Reformpaket.Für die Reform votierten 396 Abgeordnete, dagegen 57, drei Mandatare enthielten sich der Stimme. Jetzt muss die von Justizministerin Marta Cartabia verfasste Reform noch vom Senat verabschiedet werden. Ziel ist es, die straf- und zivilrechtlichen Verfahren durch verbindliche Befristungen signifikant zu verkürzen sowie das Justizwesen effizienter zu gestalten und an europäische Standards anzupassen. Die Befristung gilt aber nicht für Prozesse gegen das organisierte Verbrechen, wegen terroristischer Gewalttaten, wegen Drogenhandels im großen Stil sowie bei Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt.Die EU kritisiert bereits seit Jahren die Ineffizienz der italienischen Gerichte. Die Justizreform ist eines der wichtigsten Versprechen von Regierungschef Draghi gegenüber Brüssel, um die Milliarden-Hilfen aus dem EU-Corona-Hilfsfonds freizuschalten. In Italien wird seit Jahrzehnten über Änderungen im Justizsystem diskutiert, strittig waren zuletzt insbesondere Fragen der Verjährung. Draghi hat der EU im Zusammenhang mit den milliardenschweren Wiederaufbau-Hilfen auch eine Reform des Steuersystems und des Wettbewerbrechts versprochen.Das italienische Justizsystem sieht drei Urteilsstufen vor. Angeklagte können zwei Mal Berufung einlegen. Durch lange Verfahrensdauer verjähren in Italien weit mehr Fälle als in anderen europäischen Ländern.

