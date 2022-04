Italiens Botschaft kehrt nach Ostern zurück nach Kiew

Italien will schon in wenigen Tagen mit seinem Botschafter und Diplomaten nach Kiew zurückkehren. „Wir werden gleich nach Ostern unsere Botschaft in Kiew wieder aufmachen“, kündigte Außenminister Luigi Di Maio am Samstag in Rom an. „Wir waren die letzten, die weg sind, und werden unter den ersten sein, die wieder zurückkommen.“ Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatten die Italiener am 1. März ihre Vertretung in der Hauptstadt geschlossen.