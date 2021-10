Italiens Coronapolitik bei Kommunalwahlen auf dem Prüfstand

Gewählt wird unter anderen in den 5 Großstädten Rom, Mailand, Turin, Bologna und Neapel. An denselben Tagen werden auch Regionalwahlen Kalabrien abgehalten. Es handelt sich um die ersten Wahlen in Italien seit Ausbruch der Corona-Pandemie, die das Land vor allem während der ersten Welle hart traf.In Gemeinden mit über 50.000 Einwohnern, in denen keiner der Kandidaten die 50-Prozent-Mehrheit erreicht, sind in 2 Wochen Stichwahlen vorgesehen. Die Kommunalwahlen gelten zwar nicht als Test für die Regierung des seit Februar amtierenden Ministerpräsidenten Mario Draghi, der dank einer lagerübergreifenden Mehrparteien-Koalition fest im Sattel sitzt. Sie sind jedoch ein Stimmungstest für die an der Regierung beteiligten Parteien.3 Kandidaten gehen ins Rennen bei den Nachwahlen im toskanischen Wahlkreis, der die Städte Siena und Arezzo umfasst. Gewählt wird ein Nachfolger für den zum Verwaltungsratspräsidenten der Bank Austria-Mutter UniCredit ernannten sozialdemokratischen Senator und Ex-Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan. Die Demokratische Partei (PD) entsendet ihren Parteichef Enrico Letta an der Spitze einer Mitte-Kinks-Koalition ins Rennen. Damit hofft der Expremier auf einen Posten im Senat, der ihm den Einzug ins Parlament sichern würde.

ansa/apa/stol