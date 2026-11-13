Die Aussage fiel während einer Anhörung zur italienischen Budgetplanung im Parlament. Hintergrund ist ein Streit mit Carlo Messina, dem Vorstandsvorsitzenden der Großbank Intesa Sanpaolo. Messina hatte eine geplante Maßnahme der Regierung als „südamerikanisch“ bezeichnet. Gemeint war die vorgesehene Streckung der Rückzahlung von Steuergutschriften aus dem Superbonus über zehn Jahre. Der Banker kritisierte, dass Banken dadurch länger auf ihnen zustehende Steuergutschriften warten müssten.<h3>\r\nItalien ächzt unter hohem Schuldenberg<\/h3>Giorgetti konterte mit einer historischen Anspielung: Während Messina die Maßnahme als südamerikanisch kritisiere, stehe er selbst für eine „habsburgische Politik“. Er begründete das damit, dass der Staat in den vergangenen Jahren rund 140 Milliarden Euro an Belastungen aus dem Superbonus übernommen habe. Ohne diese Übernahme wäre die italienische Staatsverschuldung nach seiner Darstellung deutlich niedriger.<BR \/><BR \/>Italien ächzt unter einem wachsenden Schuldenberg. Steigende Schulden und Zinsen engen den Handlungsspielraum von Premierministerin Giorgia Meloni zunehmend ein. Dazu kommen Kosten des extrem teuren und großzügigen Programms zur ökologischen Sanierung von Gebäuden der Regierung Conte (Superbonus 110), das unter den Premierministern Mario Draghi und auch unter Meloni zunächst fortgesetzt wurde. Die Gesamtbelastung der erst seit 2024 schrittweise reduzierten Förderung beläuft sich auf bis zu 200 Mrd. Euro. Ein Teil dieser Ausgaben belastet auch das Budget.