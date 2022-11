Italiens Innenminister berichtet von „Revolte“ auf NGO-Rettungsschiff

Dabei handelt es sich ist um die deutsche „Rise Above“ von Mission Lifeline, die am Donnerstag 95 Bootsmigranten aus Seenot im Mittelmeer rettete. Das Schiff sei in Richtung der sizilianischen Stadt Syrakus unterwegs. Italien prüfe die Lage, sagte der Minister.„Wir werden auch dieses Schiff mit demselben Kriterium behandeln, das für die Humanity gelten wird“, erklärte der parteilose Innenminister bei einer Pressekonferenz in Rom am Freitagabend.Das seit Tagen wartende deutschen Rettungsschiff darf nach tagelangen Warten nun einen Hafen in Sizilien ansteuern. Vor Catania wollen die Behörden mögliche gesundheitliche Notfälle prüfen, die dürften dann von Bord gehen.Vor Italien warten mittlerweile 4 Schiffe verschiedener NGOs mit zusammen mehr als 1000 Migranten an Bord. Die neue Regierung in Rom unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht die Flaggenstaaten der Schiffe in der Pflicht, die geretteten Migranten aufzunehmen.