Italiens Küstenwache rettet Migranten vor Sizilien – ein Toter

Im weiteren Verlauf des Einsatzes suchten die Carabinieri das Gebiet ab. Dort trafen sie weitere 17 Bootsmigranten an. Am Samstagnachmittag war der Einsatz beendet. Laut Küstenwache gab es keine Vermissten mehr.Die Menschen legen auf ihrer Flucht meist vor den Küsten Libyens oder Tunesiens ab, um über das zentrale Mittelmeer die EU zu erreichen. Meistens ist ihr Ziel Italien. Nicht selten geraten sie dabei in Seenot. Neben der Küstenwache sind auch private Organisationen mit Schiffen in dem Gebiet unterwegs, um die Bootsmigranten vor dem Ertrinken zu retten.In Italien kamen dem Innenministeriums zufolge in diesem Jahr etwas mehr als 35 000 Migranten in Booten an (Stand Freitag). Das sind mehr als doppelt so viele wie im selben Vorjahreszeitraum. Nach UN-Angaben starben in diesem Jahr bislang 1024 Migranten im zentralen Mittelmeer

dpa