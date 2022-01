Italiens Rechtsparteien unterstützen Senatschefin bei Präsidentenwahl

Italiens Mitte-Rechts-Parteien wollen bei der Präsidentschaftswahl am Freitag für Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati stimmen. Dies wurde am Ende eines Treffens der Parteichefs der Mitte-Rechts-Kräfte am Freitag beschlossen. Die 75-jährige Casellati gehört der Forza Italia an, der Partei von Ex-Premier Silvio Berlusconi, und ist seit 2018 Senatschefin.