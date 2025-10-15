<BR \/>Zur Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten seien für das Jahr 2026 rund zwei Milliarden Euro vorgesehen, teilte Giorgetti mit. Der Steuersatz der Einkommenssteuer IRPEF soll von 35 auf 33 Prozent gesenkt werden. 3,5 Milliarden Euro sollen der Bekämpfung der Armut dienen. Die Finanzierungen für das öffentliche Gesundheitswesen werden erhöht.<BR \/><BR \/>Großbanken und Versicherungen sollen 4,5 Milliarden Euro zahlen<BR \/>Großbanken und Versicherungen, die in den vergangenen Jahren hohe Gewinne erzielt haben, sollen einmalig rund 4,5 Milliarden Euro über eine Sonderabgabe beitragen. Allerdings sei die genaue Summe noch Gegenstand von Verhandlungen, hieß es. Finanzminister Giorgetti erklärte, der Budgetentwurf sei ein Schritt zur Stärkung der Kaufkraft der Italiener sowie zur Sicherung nachhaltiger öffentlicher Finanzen.<BR \/><BR \/>„Das Haushaltsgesetz wird in einem anhaltend von Unsicherheit geprägten Umfeld entworfen. In diesem Szenario ist es das Ziel der Regierung, weiterhin die Kaufkraft von Familien und Unternehmen zu unterstützen – und gleichzeitig die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu sichern“, so Giorgetti.<BR \/><BR \/>Viele Wirtschaftsverbände bringen Forderungen ein: von Steuersenkungen für die Mittelschicht über Steuerfreiheit für Weihnachtsgeld bis hin zu Maßnahmen zur Förderung des digitalen Wandels. Confindustria, der größte italienische Industrieverband, bemängelte, dass die Regierung zu wenig auf die Förderung des Wirtschaftswachstums fokussiert sei.